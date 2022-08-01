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王鴻薇向台大檢舉余正煌涉抄襲 校方：確認受理本案

網路論壇販售女子私密影像 檢警跨境追查藏鏡人

中央社／ 台北1日電

檢警今年破獲兩大網路論壇涉嫌在網路販售女子私密影片照片，再附上被害人資訊吸引會員選購，約300人受害，檢警已緝獲約20名嫌疑人，將積極追緝藏匿海外的論壇負責人到案。

立法委員王婉諭接獲多名未成年少女陳情，指她們遭人惡意偷拍並將私密照放上網路販賣，還附上個人資料，造成心理嚴重傷害。王婉諭與律師討論後，為避免被害人隱私再次遭到侵害，於是親自向台北地檢署告發。

北檢指揮刑事警察局電信偵查大隊、台北市警察局婦幼警察隊偵辦，破獲販售女子性交、猥褻照片、影片牟利的A、B兩大色情論壇成員，今年1月間，北檢首波起訴B論壇首腦陳姓、王姓男子等15人，6月間第二波起訴販售影片給兩大論壇的劉姓員警等3人。

檢警調查，綽號「老馬」的男子自民國101年起經營A論壇，經營販售偷拍、性交易的影片及照片，其中包括未成年女子，會員若經實名認證，另附上被害人的真實姓名、工作地點、生活照以及FB、IG連結等個資。會員若要分享影片也可上架販售，成為「自售者」，獲利與A論壇拆帳。

檢警查出，陳、王不滿A論壇的拆帳方式，另組B論壇招募會員，販售各式偷拍或性交易、同意拍攝但不同意外流的影片，並網羅民眾販售各式偷拍影片、照片，涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例等罪。

兩大論壇部分會員去年間將這些私密照片、影片外流到臉書、Telegram等通訊軟體群組，不少受害人才發現私密照片、影片外流。檢警初步估計，受害人約有300人，大多為成年女子或未成年女子。

檢警發現，販售影片的除了兩大論壇負責人之外，還包括專門偷拍校園廁所的張姓男子、從事教職的林姓男子、擔任警察的劉姓男子等各行各業人士，兩大論壇雖然都在美國註冊，但B論壇機房設在台灣，被檢警一舉殲滅。

檢警查出，A論壇負責人「老馬」身分神秘，即使在台協助論壇處理金流的共犯都從未見過，論壇的機房不在台、美兩地，可能在中國、香港或東南亞等地，檢警將持續蒐集證據，查緝「老馬」到案。

另外，檢警查出受害的300人分處台灣、香港兩地，由於被害人擔心受到異樣眼光，紛紛關閉通訊軟體，增加辦案難度，即使警局通知製作筆錄，有些被害人還懷疑遭不肖人士騷擾，目前約有150名被害人出面製作筆錄，檢警呼籲被害人勇於出面，讓辦案人員將嫌犯繩之以法。

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