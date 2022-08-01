雄檢硬起來 屁孩滋事求易科罰金被駁 訊後直接監所報到

高雄20歲翁姓男子涉入多起街頭暴力案件，被高雄地檢署起訴，翁不僅審理間逃逸，連得易科罰金的案件也不到案執行，被雄院、雄檢發布通緝，檢警直指翁男藐視法紀，上周四派員警直接將翁拘提到案，且不給他易科罰金機會，直接發監執行。

2020年10月17日，高雄市林園區一家KTV爆發群眾鬥毆，翁男與其他同夥到場後，見有警方在場先按兵不動，等員警離開後，與同夥持球棒在現場砸毀對方機車，被依妨害秩序罪嫌送辦。

隔沒兩個月，同年12月翁的洪姓友人與另名男子有糾紛，翁與其他男子到場，見對方故意拉高引擎轉述挑姓，隨即持鐵棒、塑膠棒等物砸會對方車輛，還將陳姓駕駛拉出車外爆打。

兩案翁男與同夥均被依妨害秩序罪嫌送辦，其中一案被法院判刑6個月，得易科罰金，另一案則在法院審理中逃匿，不願到庭，且檢警清查，發現翁在兩案被偵辦、審理期間，經院檢通緝後，不到案還在外涉嫌其他案件，早已成為警方眼中頭痛分子。

高雄地檢署為遏止翁男囂張氣焰，支持警方強力執法，加上翁男多次涉入暴力案件，已經違反刑法「難收矯正之效」、「難以維持法秩序」等情況，即便法院給予他易科罰金機會，檢方也不願再姑息。

上月28日，檢方指示鳳山警分局持拘票到翁男住所逮人，經訊問後翁毫無悔意，一犯再犯，檢方認為翁已嚴重危害社會治安，當庭駁回他易科罰金的聲請，直接發監執行。