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彰檢查賄反賄一碼通登場 「碼妹」反賄大使原型是她

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

五合一選舉將於11月26日登場，彰化地檢署目前已受理10多件賄選檢舉案，今天彰檢也發表「查賄反賄一碼通」，檢察長洪家原說，民眾只要手機掃一下「查賄反賄一碼通」QR Code，就可以把檢舉賄選的資料傳送給檢方，可說是查賄一條龍式服務，一指搞定，提高查賄效率及便民性。

彰化地檢署今天舉行「查賄反賄一碼通」發表會，由檢察長洪家原主持，與會包括彰化縣警局長吳坤旭、法務部調查局彰化縣調查站主任于國慶、彰化縣政府秘書長陳逸玲、政風處長邱宏達等人，及26鄉鎮市公所、檢警調等單位代表與會。

洪家原說，因應後疫情時代必須要減少接觸、且查賄反賄要有新思維達到高溝通、高覆蓋率的效果，所以彰化地檢署首先開發設計「查賄反賄一碼通」平台，不僅可以做反賄宣導，更重要的是也可結合查賄功能，民眾若要檢舉賄選，可掃描「查賄反賄一碼通」QR Code後，直接透過line檢舉，傳送相關檢舉資料和照片、影音等證據，由檢察官直接受理。

洪家原說，「查賄反賄一碼通」是反賄查賄合一，包括有最高檢察署提供的反賄選微電影，還有彰化地檢署自製的新住民語言反賄選短片，也結合轄內各行政機關、事業單位、民間團體，全方位建置反賄網絡，有效打擊選舉不法。

今天發表會也介紹網路反賄大使「碼妹」登場，展示如何操作掃描「查賄反賄一碼通」QR Code，即可輕鬆獲知選舉訊息、領取檢舉獎金資訊、閱聽反賄選影音及利用多元管道進行檢舉。

特別的是彰化地檢署在開發「查賄反賄一碼通」時，為了加深民眾印象，還以彰檢主任檢察官吳曉婷為原型，設計出「碼妹」反賄大使，教大家如何檢舉提供資訊，詳情可查詢彰化地檢署官網

https://www.chc.moj.gov.tw/296309/296339/296347/971632/973992/

彰化地檢署今天發表「查賄反賄一碼通」，還設計出「碼妹」反賄大使，教大家如何檢舉提供資訊。圖／翻攝自彰化地檢署官網
彰化地檢署今天發表「查賄反賄一碼通」，還設計出「碼妹」反賄大使，教大家如何檢舉提供資訊。圖／翻攝自彰化地檢署官網
彰化地檢署今天發表「查賄反賄一碼通」，結合各單位加強反賄宣導及查賄。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署今天發表「查賄反賄一碼通」，結合各單位加強反賄宣導及查賄。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署今天發表「查賄反賄一碼通」，結合各單位加強反賄宣導及查賄。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署今天發表「查賄反賄一碼通」，結合各單位加強反賄宣導及查賄。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署今天由檢察長洪家原(右)發表「查賄反賄一碼通」，還以主任檢察官吳曉婷( 左二)為原型，設計出「碼妹」反賄大使，教大家如何檢舉提供資訊。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署今天由檢察長洪家原(右)發表「查賄反賄一碼通」，還以主任檢察官吳曉婷( 左二)為原型，設計出「碼妹」反賄大使，教大家如何檢舉提供資訊。記者林宛諭／攝影

賄選

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