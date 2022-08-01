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影／非法槍支問題解方？蔡清祥：若需修法、全力配合

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中高分檢歷經一年多的籌備今天上午揭牌成立職場互助教保服務中心，法務部蔡清祥等人主持揭牌儀式，針對近日屢傳槍擊事件，蔡清祥說，法務部、內政部都重視槍支問題，若需修法補充不足，法務部將全力配合。

蔡清祥說，有關非法槍支問題，法務部與內政部都很重視，包括刑事局、高檢署等，若有需要修正現行法令不足之處，法務部也會全力配合，但重要的是執法立場非常堅定，一定會嚴格執法，不容許自行製造槍支，危害社會治安，不管發生在任何縣市的治安問題，檢警機關都非常重視，會採取立即行動，充分配合，嚴格執法，壓制不法氣焰。

蔡清祥說，槍砲彈藥刀械管制條例針對操作槍的修法，前年已三讀通過，針對坊間容易取得、改造的操作槍支，都有加嚴的管制，持有改造槍、制式槍支也都是相同的刑度，持有槍支的刑責很重。

他說，未來也將針對社會矚目的案件，進行相關的分析，例如，改造槍支是否化整為零，以零件方式進口，讓有心人士得以規避查緝，進而改造槍支從事不法，抑或是涉案人的背景，分析成因，以協同其他機關，避免類似槍擊案件再度發生，都是未來法務部、內政部要努力的方向，但基本立場都是要杜絕非法槍支危害社會治安，讓民眾安居樂業。

法務部響應蔡英文總統「0到6歲國家養」的政策，盤點全台法務部所屬機關用地可運用空間後，規畫教保中心、幼兒園等機構。台中高分檢籌備一年多「職場互助教保服務中心」今天上午10時揭牌，教保中心預計收托幼兒30名，由法務部長蔡清祥、台中高分檢察長張清雲、台中地方法院長邱志平、台中地檢署檢察長郭永發、教育部國教署簡任視察張世昌、台中市蒙特梭利教育基金會理事長陳素珍、台中市教育局專委陳雅新等人共同主持揭牌儀式。

法務部長蔡清祥今天上午參與台中高分檢的職場互助教保服務中心揭牌。記者陳宏睿／攝影
法務部長蔡清祥今天上午參與台中高分檢的職場互助教保服務中心揭牌。記者陳宏睿／攝影
法務部長蔡清祥今天上午參與台中高分檢的職場互助教保服務中心揭牌，蔡與中心幼童互動。記者陳宏睿／攝影
法務部長蔡清祥今天上午參與台中高分檢的職場互助教保服務中心揭牌，蔡與中心幼童互動。記者陳宏睿／攝影
法務部長蔡清祥（左三）與台中地院、台中地檢等機關首長，今天上午主持台中高分檢的職場互助教保服務中心揭牌。記者陳宏睿／攝影
法務部長蔡清祥（左三）與台中地院、台中地檢等機關首長，今天上午主持台中高分檢的職場互助教保服務中心揭牌。記者陳宏睿／攝影

法務部 蔡清祥 內政部

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