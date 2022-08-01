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周渝民夫婦遭吞3447萬保險金 好友保險經紀人起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

藝人周渝民（仔仔）的妻子喻虹淵向女性好友保險經紀人馮瑤華購買，6年期儲蓄險，每期保費684萬。後來馮女以轉帳較高額保費可能被國稅局查稅、預繳有優惠等藉口，騙得喻女改以現金繳保費，再侵吞入己，前後詐得3447萬元。台北地檢署1日偵結，將馮女依詐欺罪嫌起訴。

檢方調查，2018年間，馮女代表自己的保險經紀公司，與喻女簽署遠雄人壽的6年期儲蓄保險，要保人與被保人皆為周渝民，並約定保險費用以喻女虹淵名下帳戶自動轉帳方式繳納。

但喻女僅第1期以轉帳完成繳費，後來馮女就在2019年4、5月間，欲繳第2期保費前，向喻女佯稱，鉅額轉帳可能引來國稅局查稅，或被金管會誤認洗錢，於是說服喻女改以現金繳保費，同年5、6月間，喻女於是兩度在銀行門口，把現金保費交給馮女。

2020年4月，馮女又以遠雄人壽通知提前繳費，從喻女手中騙走第3期保費；8月的時候，再度向喻女佯稱若提前預繳第5、6期保費，可獲得優惠折扣347萬元，且預繳保費將於保險期限屆期時退還，使喻女一口氣以現金交付第5及6期保費共1369萬餘元。

直到2021年9月，喻女虹接到遠雄人壽催繳通知，向馮女詢問，馮女還推託是遠雄帳務系統有問題，繼續向喻女收走第4期保費。後來喻女依然不斷收到催繳的簡訊，經直接向遠雄確認後發現，自己竟已積欠5年的保費，才驚覺受騙提告。

馮女到案後，雖承認挪用保費，但否認詐欺。檢察官認定，馮女5度詐騙喻女和周渝民保費，總計金額高達3447萬多元，依5個詐欺罪將她起訴，並建請法院沒收其不法所得。

「仔仔」周渝民夫婦女好友保險經紀人侵吞3447萬保險金。圖／翻攝微博
「仔仔」周渝民夫婦女好友保險經紀人侵吞3447萬保險金。圖／翻攝微博

保費 保險 詐欺

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