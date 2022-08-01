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2次拋摔男嬰撞頭致死 母親同居人判刑10年定讞

中央社／ 台北1日電

雲林縣潘姓男子於109年間在住處照顧同居女友7個月大男嬰時，2度拋摔男嬰，導致男嬰頭部撞到木製床頭櫃受傷，送醫不治。最高法院今天依傷害致死罪判潘男10年徒刑，全案定讞。

判決指出，潘男於民國109年5、6月起，與女友及女友與前夫所生的7個月男嬰共同居住在雲林縣住處。同年10月8日晚間，男嬰喝完奶後哭鬧，潘男安撫無效，一時情緒失控，一手抓住包裹在男嬰身上的浴巾，從門口往房間內地板猛力拋摔。

判決表示，男嬰受到驚嚇持續哭鬧，潘男在女友來不及制止的情況下，再次將男嬰拋摔，男嬰頭部撞到房間內木製床頭櫃櫃角後落地，當場呼吸急促，漸漸失去意識，潘男隨後與女友將男嬰送醫急救，仍不治。

潘男在法院審理時辯稱，他並非故意傷害男嬰，2次都是彎腰後雙手抱住男嬰腋下，並將男嬰輕丟在軟墊或玩偶上，男嬰可能是被他彎腰輕拋後彈到旁邊而撞到櫃子，頭部才受傷。

雲林地方法院認為，潘男無視女友制止仍以一定速度及力道連續拋摔，導致男嬰頭部撞到櫃子而嚴重受創，可見潘男用力至猛，於拋摔一次後，仍不能平息情緒，再次拋摔男嬰，可見有傷害意圖，依傷害致死罪判刑10年。

潘男不服提起上訴，台南高分院認為原審判決無誤，判刑10年是中度偏低之刑，顯無過重之虞，沒有往下調降的可能，且男嬰母親表示不原諒潘男，請求維持原判，判決駁回潘男上訴。最高法院今天再駁回上訴，全案定讞。

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