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疫情衝擊欠費破百萬 怕六旬老母被拘提抱現金清償

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東內埔一家遊覽車業者，2018年起滯欠營業稅、勞健保費等逾百萬元，因疫情衝擊，營運困難無力清償，遭移送法務部行政執行署屏東分署強制執行。屏東分署訪查發現，客運公司負責人是一名60多歲女子，由其子經營，若再不清償將拘提。男子擔心老母遭拖累，才抱著百餘萬現金一次繳清。

屏東分署表示，最近承辦案件，有連鎖餐飲業者因疫情衝擊生意慘澹，也有公司因貨櫃遲延出口，營收受影響，甚至有養殖業者因大陸禁止台灣石斑魚輸入營收銳減，無法繳納員工勞健保費而被移送執行。義務人若因疫情影響，經濟困難無法一次繳納，只要提出相關證明文件都可申請分期，切勿置之不理。

內埔這家客運業者名下有6輛遊覽車，屏東分署指出，該公司從2018年起滯欠營業稅、勞健保費、勞退及ETC通行費，案件逼近1600件，到今年5月止，共積欠逾110萬元。公司名下雖有6輛大車，但車齡都逾15年，且設定高額抵押，擔保金額逾千萬元，執行也難有實益。

書記官訪查還發現，客運公司登記負責人是一名60多歲女子，由其子實際經營，負責人長年在家含飴弄孫，渾然不知名下公司欠費，再不繳恐遭拘提。男子擔心欠費拖累老母，最近終於抱著百餘萬現金繳清欠費。

屏東一名男子積欠百餘萬稅費，擔心老母遭拖累被拘提，抱現金一次清償。圖為示意，非本案當事人。圖／屏東分署提供
屏東一名男子積欠百餘萬稅費，擔心老母遭拖累被拘提，抱現金一次清償。圖為示意，非本案當事人。圖／屏東分署提供

屏東 保費 疫情

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