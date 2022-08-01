女兒裝潢新屋老爸急匯200萬 這理由被警看穿他受騙
高雄市張姓男子接獲假檢警來電，聲稱他帳戶遭盜用，須配合將存款移轉至安全帳戶；張信以為真，至銀行轉匯近200萬時，稱女兒新屋裝潢要錢，又改口是投資土地斡旋金，因無買賣契約且匯款帳戶被警示，警方看穿他遭詐騙，成功阻止匯款。
三民二分局覺民派出所員警郭明正、謝淙丞上月底執行巡邏勤務，接獲轄內一間銀行行員通報，指有民眾欲匯款近200萬元至金流異常的帳戶，疑似遭到詐騙，趕抵銀行了解。
當時65歲的張姓男子向警方表示，因女兒新屋要裝潢，他出資修繕費，想將積蓄195萬8199元匯給女兒所指定的帳戶，警方告知匯款帳戶已被列為警示帳戶，老翁又改口錢是要投資土地的斡旋金，卻拿不出購買土地的相關契約及細節，研判他落入詐騙陷阱。
警方當下安撫張男情緒，張男才緩緩道來，指在家中接到自稱士林地檢署的來電，聲稱他帳戶遭人盜用，須配合檢警將存款移轉至「安全帳戶」，對方也引導他若遇行員提問匯款原因時，就說女兒新屋要裝潢或者投資土地。
警方機會教育，對張男分享相關新聞詐騙案例，張男才恍然大悟，對於能保住近200萬的退休積蓄，頻向警方和行員致謝。
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