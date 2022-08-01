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7個月大男嬰遭拋摔頭骨骨折身亡 生母男友判關10年定讞
雲林縣潘姓男子不滿同居女友的7個月大男嬰哭鬧不止，二度單手抓起男嬰拋摔在地板，害男嬰頭部撞擊床頭櫃角身亡，最高法院依家暴傷害致死罪判刑10年定讞。
潘與女友、女友與前夫生的男嬰同居，當女友工作時，男嬰即委由他照顧；潘2020年10月28日不滿男嬰喝完奶後哭鬧、爬行到房間門口，經安撫也無效，一時情緒失控，單手抓住包裹在男嬰身上的浴巾，猛力拋摔男嬰，而女友見親生兒子遭虐，來不及制止，潘二度抓起男嬰朝地面拋摔，使男嬰頭部撞擊木製床頭櫃櫃角，當場呼吸急促、失去意識。
潘察覺男嬰狀況有異，施行人工呼吸，再由女友將兒子送醫急救，但男嬰因顱內骨折出血、中樞神經性休克身亡。潘否認犯行，稱他兩次都是雙手抱住男嬰腋下，彎腰輕丟到有棉被、枕頭的軟墊上，並沒有將男嬰直接摔到地上，認為男嬰可能是第一次輕拋彈到旁邊去，撞到櫃子才受傷的。
潘說，如果他是以單手將男嬰拿起來，像打保齡球般大力拋出去，男嬰應該會直接撞到牆壁，他沒有傷害男嬰的意思，否則女友不可能在他入監時常寫信給他，稱自己只構成過失致死罪嫌。
法院審酌潘有多次前科，因自身情緒控管不佳，見男嬰哭鬧，即將負面情緒發洩在毫無反抗能力的男嬰身上，手法惡劣，且潘始終否認傷害致死犯行，一、二審皆判10年徒刑，最高法院認為原審判決認事用法並無不當，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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