嘉市議員戴寧遭押聲請憲法審查 憲法法庭不受理

夫妻之間的財產管理，通常只要雙方約定即可，總會有一方把存摺印鑑交給另一半管理，在竹北工作的洪姓男子，婚後把身上七個帳戶都交給妻子管理，沒想到妻子竟然在三年之間把帳戶內1000多萬元全部領走，洪發現後撕破臉，控告妻子侵占，訴請離婚獲准，要求損害賠償，法界人士說，夫妻那種「我的是我的、你的也是我的」觀念，若雙方沒有達成共識，可能就會觸法。

2022-08-01 11:30