嘉市議員戴寧遭押聲請憲法審查 憲法法庭不受理
無黨籍嘉義市議員戴寧被控詐領助理補助費，檢方起訴後法院裁定繼續羈押。戴寧向憲法法庭聲請裁判憲法審查。憲法法庭認為戴寧未具體敘明裁定如何牴觸憲法，裁定不受理。
戴寧被控自民國101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，共詐得新台幣518萬7774元。嘉義地檢署今年5月11日依貪污治罪條例等罪起訴戴寧，求刑24年。
嘉檢偵查期間聲押禁見戴寧獲准，案件移審嘉義地方法院後，法官裁定繼續羈押。戴寧不服，提起準抗告，嘉義地院駁回確定。
戴寧認為，嘉義地院裁定侵害議員人身不逮捕的特權，違反地方制度法第51條規定，牴觸憲法第8條、第16條、法律保留、權力分立與制衡等原則，聲請裁判憲法審查。
憲法法庭指出，戴寧的聲請意旨並未具體敘明相關裁定如何牴觸憲法，難謂已依法表明聲請裁判憲法審查之理由，憲法法庭一致決裁定不受理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言