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北巿公車緊急刹車 90歲乘客車內摔死 司機賠120萬元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

張姓公車司機為閃避機車，緊急煞車致車上90歲楊姓乘客跌跤身亡，張被訴過失致死罪；台北地院審理，張以120萬元和被害人家屬達成和解，家屬聲明「給年輕人一個機會」，法官判張判拘役30日，可易科罰金3萬元，緩刑2年。可上訴。

判決說，2022年1月28日下午3時，張姓公車司機駕駛客運，搭載高齡的楊沿台北市文山區興隆路4段往木新路方向行駛，楊因車子即將到站，起身站立於駕駛座後方等待下車。

此時，張因見車子前方有一輛機車要閃避巷口起步的另一輛汽車煞車，也跟著緊急刹車，導致楊重心不穩，遭同樣重心不穩的乘客撲撞，楊的胸腹撞上車上欄杆，之後跌倒在地，緊急送醫救治後，當天晚間不治，檢察官相驗，追究公車司機刑責。

台北地院審理，考量張坦承犯行，與被害人家屬以120萬元成立調解、履行完畢，被害人家屬也表示「給年輕人一個機會」，判張拘役30日，緩刑2年。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

北市 檢察官

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