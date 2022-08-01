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戴寧詐助理費買貓砂遭羈押 控侵害議員特權釋憲出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

嘉義市議員戴寧被控詐領助理費518萬餘元，今年5月被檢方依貪汙罪嫌起訴求刑24年，嘉義地方法院仍裁定繼續羈押，她提準抗告被駁回確定，不服向憲法法庭聲請裁判憲法審查，認為羈押裁定侵害議員人身不逮捕特權，憲法法庭裁定不受理。

戴寧主張，她身為嘉義市議員，因涉貪汙罪嫌，於偵查中檢方聲押獲准，法院裁定羈押2個月，而今年4月嘉義市議會通知將召開為期一個月的定期會議，之後檢方偵結起訴並將她移審法院。

戴寧指出，嘉義地方法院今年5月11日仍裁定羈押，她隔天提準抗告被駁回確定，認為法院羈押裁定侵害議員人身不逮捕的特權，違反地方制度法規定，牴觸憲法且違反法律保留、權力分立與制衡原則，聲請裁判憲法審查。

憲法法庭指出，人民須依法定程序用盡審級救濟，認為不利確定終局裁判適用的法規範或裁判牴觸憲法，才能聲請憲法法庭宣告違憲判決，若聲請書未表明聲請裁判理由，無須要求補正，審查庭得裁定不受理。

憲法法庭認為戴寧聲請裁判憲法審查意旨，未具體敘明嘉義地院羈押裁定如何牴觸憲法，難認已依法表明聲請裁判憲法審查的理由，故裁定不受理。

檢方起訴，戴寧利用4人掛名公費助理詐得518萬7774元助理費，用於私人繳稅、買貓砂等，移審後法院以有勾串證人之虞，基於比例原則，裁定繼續收押禁見3個月。

戴寧。圖／聯合報系資料照片
戴寧。圖／聯合報系資料照片

裁判 嘉義 貪汙

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