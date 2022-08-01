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前男友涉冒領助理費 嘉義市議員戴寧貪汙案再添1件
涉嫌詐領助理費遭羈押禁見的嘉義市議員戴寧，檢方持續偵查發現其王姓前男友也被戴寧涉嫌作為人頭冒領助理費及補助共46萬5千元，戴寧否認，檢方依法追加起訴。
檢方調查，王男稱與戴寧交往10多年，在2010年農曆春節期間，在戴寧當選第一屆市議員後，告知要申報王男為議員助理，因此他將郵局存摺、印鑑及提款卡都交由戴寧保管。但他從未實際擔任過議員助理工作，在2010年5月分手後，也沒有取回存摺等資料。
戴寧否認有任何利用職務詐取財物等犯行，辯稱，不清楚是否有用前男友王男名義申報為公費助理，她當選後關於議員服務處助理的聘用都是已過逝父親戴建三處理，她沒有保管王男的存摺等資料。
但檢方調查，王男郵局存摺從2010年3月到2011年12月，由嘉義市議會按月匯入2萬元、春節慰勞金2萬5千元；從市議會「補助議員助理費」員工薪資清冊上有記戴2010年3月到2011年12月以王男名義申報為公費助理，並以王男郵局帳戶作為助費補助費薪帳戶等事實。戴寧涉嫌全部提領作為個人私用，共計46萬5千元。涉犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌。
戴寧遭人檢舉並經檢方調查10年來涉嫌以人頭詐領助理費518萬餘元，依違反貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴並具體求刑有期徒刑24年。
嘉義地方法院6月間已進行2次準備程序庭，戴寧出庭時均否認犯行，並保持緘默，今天下午進入審理程序。
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