人妻偷情米糕店小開 對話回覆「需要更大撞擊」

蘇姓男子與妻子結婚4年多，兩人去年初因蘇妻以需要自己空間欲分居而感情生變，直到蘇妻的好友告知，蘇男才知妻子外遇新北某米糕店王姓小開，向妻子與王姓小開求償，新北地方法院判兩人需連帶賠償蘇男10萬元。

蘇男主張，妻子與王姓小開因經營店商直銷業務認識，他經妻子好友告知，並傳送兩人親密對話、親吻影片，才知妻子外遇，更透過家中電腦登入妻子社群軟體，發現兩人親密對話，不僅互稱「北鼻」，王姓小開還問妻子「你沒反應欸，這麼無感嗎，明明動很大力」，妻子回覆「需要更大力撞擊」，才知道兩人曾多次發生性關係，向兩人求償100萬元。

蘇妻以兩人談話內容「比較浮誇，實際上並未發生關係」等反駁；王姓小開則坦承兩人確實曾經交往，但他當下並不知道蘇妻已婚身分，是蘇男提告後他才知道。