戴寧涉利用前男友詐助理費46萬 嘉檢追加起訴

無黨籍嘉義市議員戴寧被控詐領助理補助費案件已進入審理程序，檢方日前發現戴寧前男友、王男也曾擔任人頭助理，詐領補助款約新台幣46萬元，檢方依違反貪污治罪條例追加起訴。

戴寧被控詐領助理補助費518萬7774元，嘉義地檢署今年5月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴，嘉義地方法院今天下午將進行審理程序，陸續傳喚戴寧母親及其前夫郭男等證人。

嘉義地檢署今天發布追加起訴書指出，檢方調閱資料發現，戴寧前男友、王姓男子涉嫌自民國99年3月1日至100年12月期間擔任人頭助理，王男郵局帳戶存摺、印鑑章及提款卡實際由戴寧保管使用，這段期間每月2萬元助理補助費及春節慰勞金2萬5000元撥入王男郵局帳戶，合計46萬5000元。

檢方表示，因王男一直在中國大陸工作，日前利用視訊偵訊，王男供稱，與戴寧交往10餘年，戴寧於99年當選議員後，戴寧即多次告知要以其名義申報為議員助理，其名下郵局帳戶存摺、印鑑章及提款卡均交由戴寧保管使用。

王男供稱，99年3月至100年12月並未實際擔任嘉義市議會議員助理工作，也未協助議員服務處事務，於99年5月與戴寧分手後，並未取回郵局帳戶資料。

戴寧否認有利用職務詐取財物及使公務員登載不實的犯行，她辯稱，不清楚是否有以前男友王男名義申報為公費助理，當選議員後，關於議員服務處助理聘用，均由父親戴建三處理，並未保管王男郵局帳戶。

檢方表示，戴寧於今年5月間已遭檢方依違反貪污治罪條例起訴。因今天發布戴寧的起訴案件，與前一起的起訴共犯等具有相牽連關係，因此，應追加起訴。