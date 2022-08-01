酒後騎電動自行車被警攔檢觸法 嘉義男稱不知情

近日天氣炎熱民眾喝酒消暑，嘉義縣民雄鄉有名吳姓男子酒後騎電動自行車未戴安全帽，警方將其攔查，發現吳男滿身酒氣，酒測值達每公升0.51毫克，全案依公共危險罪嫌移送法辦，吳男被逮後直呼，真倒楣！

北斗派出所巡佐兼副所長呂家宏及警員耿銘佑日前執行巡邏勤務，在轄區民雄鄉福樂村埤角地區，發現嫌犯吳男騎乘電動自行車未戴安全帽，遂予以攔查，盤查過程中發現吳民滿身酒氣，警方給予礦泉水漱口後，依法對其實施酒測，呼氣後酒測值達每公升0.51毫克，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

「真倒楣！」吳男被逮後稱，不知酒後也不能騎乘電動自行車，警方向其說明騎乘慢車，如自行車、電動自行車及電動輔助自行車等，同樣不得酒駕；駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克，或血液中酒精濃度達0.05%以上，將涉及公共危險罪。

民雄警分局局長黃維章表示，電動自行車仍屬動力交通工具，酒測值濃度低於每公升0.25毫克，處900元至1200元罰鍰；若酒測值濃度高於每公升0.25毫克，現在則加重到3年以下有期徒刑、得併科30萬元以下罰金；如果發生交通事故肇事釀成傷亡，將造成家庭破碎及難以挽回的遺憾，呼籲民眾千萬不要以身試法，得不償失。 嘉義縣民雄鄉有名吳姓男子酒後騎電動自行車未戴安全帽，警方將其攔查，酒測值達每公升0.51毫克，全案依公共危險罪嫌移送法辦。記者呂慧瑜／翻攝 嘉義縣民雄鄉有名吳姓男子酒後騎電動自行車未戴安全帽，警方將其攔查，酒測值達每公升0.51毫克，全案依公共危險罪嫌移送法辦。記者呂慧瑜／翻攝

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