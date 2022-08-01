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「見我老婆賠500萬」小王簽切結書違約 法院只判賠50萬

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市陳姓男子與林姓妻子結褵16年，卻抓包她與余姓男子交好，事後雙方簽下和解書，規定余男不得再聯繫林女，否則要賠500萬元，但事後兩人仍騎車外出、一起吃飯。陳憤而提告要求履約，並額外賠償150萬精神撫慰金；桃園地院認為兩人未逾越一般交往分際，求償金額與實際損害有落差，判余賠陳違約金50萬元。可上訴。

判決書指出，陳男2020年12月發現妻子與余男上汽車旅館，事後雙方在派出所簽下第1張切結書，其中要求余不再與林聯絡、通話，否則余要無條件賠償陳500萬元；然而陳男2021年3月又發現兩人一同搭車外出，再度鬧上派出所並簽下第2張切結書，同樣有500萬元條款。

陳男主張，簽完切結書後，余男仍與妻子藕斷絲連，不但使她在2021年9月搬出去與他同居，又多次看見兩人共乘機車外出，提告後兩人還上火鍋店用餐，要求余依切結書規定付500萬違約金，外加侵害配偶權撫慰金150萬元。

余男則否認上摩鐵及火鍋店，辯稱林女搬離是夫妻相處問題，與自己無關，而從陳男拍到的照片來看，只能證明兩人共乘機車，並無牽手、摟肩或依偎等親密行為，也沒有時間戳記，無法證明是在簽下第2張切結書後發生，請求法院駁回告訴。

法院調閱陳男提供的照片，上面雖無時間戳記，但檔案紀錄有拍攝時間，可證明余、林兩人在簽切結書後共乘車、吃火鍋等，同居部分則無證據，不採信。

法院認為，違約金額若和實際損害有懸殊落差，民法明文規定法院可斟酌減少，而端看已知證據，余男載林女外出或共進午餐，並未逾越一般男女正常交往分際，惡性非重大，判違約金減為50萬元，精神撫慰金則免賠。全案可上訴。

桃園市余姓男子簽下切結書，若與林姓女子有往來，就要賠償她丈夫500萬元，但桃園地院認為金額與損害有落差，只判他賠50萬元。記者楊湛華／攝影
桃園市余姓男子簽下切結書，若與林姓女子有往來，就要賠償她丈夫500萬元，但桃園地院認為金額與損害有落差，只判他賠50萬元。記者楊湛華／攝影

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