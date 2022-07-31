酒後乖乖搭計程車...發現運將少找錢 騎車追趕又成酒駕犯

基隆市高姓男子酒後搭謝男開的計程車回家，下車發現謝找錢少給120元，懷疑看他酒醉坑人，馬上騎家中機車追趕，攔下後發生爭執。謝舉發高涉嫌酒後駕車，基隆地院審理後認定屬實，判刑2月，得易科罰金6萬元；但認定高是一時情急，忘了搭計程車初衷才酒駕，宣告緩刑2年，給他自新機會。

判決指出，高男去年8月5日晚上6點半多到熱炒店與友人餐敘，喝了3瓶玻璃瓶裝的啤酒後，同晚9點多在成功一路攔乘謝姓男子駕駛的計程車，回到武隆街高男住處。

高見里程表車資為215元，拿出500元紙鈔給謝找錢。下車後藉路燈照明檢視金額，發現謝只找他165元，少找了120元。高朝謝駕駛的計程車方高喊「你少找我錢」，但謝未停車，再將手中的零錢硬幣扔向計程車保險桿，謝仍未停車。

高見計程車車窗並未全部緊閉，認為謝有聽到他的呼喊聲及硬幣砸到車的聲響，但卻置之不理，懷疑是故意欺瞞少找錢，馬上騎家中機車沿武隆街、基金三路、基金二路追趕謝的計程車。

高男後來看到謝男停車要購物，上前理論，發生爭執，互有拉扯。過程中高有抓握謝戴在頸部的金項鍊。高指謝涉嫌詐財，謝認高涉嫌妨害自由、「搶劫」，互不讓對方離去。謝並以高酒駕為由，打110報案。

員警到場，對高實施呼氣酒精濃度檢測，測得吐氣所含酒精成分為每公升0.49毫克，謝另控告高妨害自由。檢方偵訊後，依公共危險、妨害自由罪嫌起訴高男。高也告謝詐欺、妨害自由，檢方訊後不起訴處分確定。

法院審理後，認定高男酒駕行為明確，判刑2月，得易科罰金6萬元。妨害自由罪部分，高男有權阻止謝男離開，以保全證據，證明跳表里程、車資及找零數額等，故不構成強制罪，判決無罪。

法官說，高男酒駕源自對謝找錢一事產生誤會，以為謝故意詐騙，一時情急，忘記花錢搭乘計程車返家「初衷」，才騎機車追趕。高男經此偵、審教訓，往後當知警惕，應無再犯之虞，宣告緩刑2年。全案可上訴。

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