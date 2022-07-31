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法警室偷拍影音配樂上傳抖音 嫌犯白目「給方便當隨便」
彰化地檢署法警室保護室竟被嫌犯以手機偷錄影音，還配上音樂上傳到「抖音」社群平台，被網友質疑，彰化地檢署今天表示，通常犯嫌若身體不適或需連絡籌措保釋金等，法警會讓他短暫使用手機，沒想到犯嫌竟趁空檔偷拍，已傳訊犯嫌明天到案說明，並將議處相關行政責任。
這段約10秒配上音樂的地檢署法警室保護室影音是昨天被孫姓被告上傳到「抖音」社群平台，還引來網友按讚，網友留言說「在裡面不稀奇，稀奇的是怎麼拍的？」、「你是藏在哪裡教一下。」
影音中犯嫌拍到狹窄的保護室，及鐵欄杆外的法警室，畫面晃動，約只有10秒，但事後又剪接配上音樂，還在下方寫上「彰化孫X」「說都說兄弟，做都做自己」，頗有炫燿之感。
彰化地檢署得知法警室被偷拍，已傳訊偷拍的孫姓被告明天到案說明，並將釐清其是否再犯一條「妨害秘密罪」。
彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，法警室的保護室通常是對於身體有狀況、或要連絡家人的犯嫌暫時移置之處，一般而言，法警對犯嫌都會搜身，並要求交出手機，但如果犯嫌有緊急的事要連絡，例如籌保釋金或罰金、要家屬拿藥等，會短暫讓被告使用電話。
這名孫姓嫌犯是因家暴案被通緝30日拘提到案，他表示要打電話連絡家人籌罰金，沒想到卻利用短暫時間偷錄影音，還PO網。據了解，此案讓法警相當沮喪，認為給被告方便，卻讓他「當隨便」，檢方將會檢討行政缺失。
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