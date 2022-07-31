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男子上網兜售名牌皮夾 詐得現金後未寄商品吃官司

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

曾姓男子涉嫌於臉書社團刊登販售香奈兒商品，被害人蔡和巫女信以為真，各匯款1萬5500元、1萬元後，2女遲遲收不到商品後提告，曾另涉強制罪嫌，經台南地院依詐欺取財等罪，判處有期徒刑1年3月，案可上訴。

判決說，曾於去年5月8日，上網在臉書社團，刊登販售香奈兒商品不實訊息，蔡女去年5月8日晚上7點多，瀏覽後以通訊軟體與曾聯繫，約定以1萬5500元購買香奈兒皮夾1個。

曾利用不知情外甥的母親曾女手機門號取得驗證碼後，以曾女名義向電商申設帳號，再向不知情珠寶公司，訂購1萬5500元斜紋造型黃金戒指1只，電商透過與之配合的銀行，就1萬5500元的消費產生一組虛擬帳戶予曾，供其匯付與交易珠寶款項，曾再提供給蔡。

蔡女於去年5月8日某時，將1萬5500元匯入虛擬帳戶，珠寶公司收到款項後，將金飾寄予曾，並由曾於同年月10日8時56分許，在某全家便利商店，取得金飾。蔡遲未收到皮夾，報警法辦起訴。曾得手後食髓知味，以同一手法向巫詐得1萬元。

曾因另案遭通緝後，今年4月8日下午5點，在台南市區以右手勒住李姓女被害人頸部，以左手持鑰匙及磁扣作勢威嚇，命她開啟建物大門讓他躲避員警。

法官審酌，曾因缺錢花用，利用網際網路於臉書對公眾刊登出售香奈兒商品不實訊息，向不知情臉書使用人施用詐術，使被害人陷於錯誤，破壞社會秩序及人與人間信賴關係，後為躲避查緝，對無辜路人以強暴方式行使無義務事，未與被害人等達成和解，但念犯後坦認犯行，態度尚可等情狀量處其刑。

曾姓男子涉嫌於臉書社團刊登販售香奈兒商品，詐得現金後，2女遲遲收不到商品提告，曾另涉強制罪嫌，經台南地院依詐欺取財等罪，判處有期徒刑1年3月。圖／本報資料照片
曾姓男子涉嫌於臉書社團刊登販售香奈兒商品，詐得現金後，2女遲遲收不到商品提告，曾另涉強制罪嫌，經台南地院依詐欺取財等罪，判處有期徒刑1年3月。圖／本報資料照片

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