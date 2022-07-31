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新北偷竊大盜偷70次得111萬 檢無保請回 警憂他繼續偷

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市王姓男子好手好腳不工作，喜歡偷竊，短短4個月在北北基桃犯下70件竊盜案，前天晚上闖入永和一間豆腐店行竊，因「開收銀機聲響太大」當場被逮正著，跟店家爭吵期間正巧有員警經過，經盤查得知「他就是要抓的偷竊大盜」，警詢後依偷竊罪嫌送辦。

警方調查，王男（42歲）家住永和區，專門趁店家不注意入內行竊，甚至在超商順手牽羊。他嗜賭成性，在外積欠70多萬元賭債無力償還，以偷竊維生，自今年3月至7月，在北部地區犯下70件竊盜案，被害人財損金額逾111萬元。

王男在永和區犯下7件竊盜案，永和警方確認都是他涉案，依規定通知到案，孰料他始終沒到案；警方綜合事證聲請拘票逮人，沒想到29日晚上6點多，分局偵查隊幹員在街上發現一名男子跟店家爭吵，上前盤查得知他就是要逮捕的王男。

王男警詢時坦承犯行，他供稱自己好賭，「沒錢後就會忍不住」，警方認為他有反覆實施犯罪疑慮，偵詢後移送新北地檢署並建請檢方聲押，惟他因坦承犯行又微罪，訊後無保請回，讓警方頭疼。

針對這名慣竊仍在外「自由趴趴走」，警方呼籲，民眾開店做生意，務必留意周遭可疑人士，勿讓陌生人能趁機侵入櫃台行竊，並建議民眾添購監視器、防盜裝置等；同時表示，員警將加強巡邏、預防犯罪宣導，共同守護民眾財產安全。

王姓男子專門趁店家不注意入內行竊。記者翁至成／翻攝
王姓男子專門趁店家不注意入內行竊。記者翁至成／翻攝
王姓男子專門趁店家不注意入內行竊。記者翁至成／翻攝
王姓男子專門趁店家不注意入內行竊。記者翁至成／翻攝
王姓男子甚至在超商順手牽羊。記者翁至成／翻攝
王姓男子甚至在超商順手牽羊。記者翁至成／翻攝

偷竊 竊盜

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