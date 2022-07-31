高雄女10年2次酒駕 心情不佳超商買醉第3度被逮

高雄市45歲王姓女子10年內有2次酒駕紀錄，仍不知悔改，王女因心情不佳，至超商買醉後，騎機車返回僅150公尺遠的住處，未料，才啟程就遇上巡邏警網，警方聞到她身上濃厚酒味，施以酒測，酒測值高達每公升1.11毫克，第3度酒駕被逮。

鼓山警分局新濱派出所警員李陽、蔡奇霖及實習生郭信志28日清晨4時40分巡經麗雄街時，見王姓女子騎機車未開頭燈，欲趨前提醒時，王女腳踏板上的塑膠袋突然掉落，警方走近關心，聞到王女身上飄散一股酒味。

王女坦承，因心情煩悶，下班後騎機車至住家附近超商買醉，喝了半瓶的威士忌酒，因住家僅離超商150公尺遠，才想騎車回家，沒想到遇到警方；王女還大辣辣對警方說，酒測一定超標。

警方當下依規定讓王女休息15分鐘，並提供礦泉水漱口後再實施酒測，結果酒測值竟高達每公升1.11毫克。警方將她上銬逮捕後，帶回查辦，查出王女曾在10年內有2次酒駕紀錄，這次被逮已是第3次，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

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