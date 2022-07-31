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行政司法擬建立溝通平台 妥處弱勢老人扶養案件

中央社／ 台北31日電

為妥適處理弱勢老人保護安置所生問題，司法院日前邀集衛福部等單位召開成年親屬間請求減免扶養義務事件諮詢會議，會中達成建立「行政司法溝通平台」共識，維護老人生活福利。

司法院日前召開「成年親屬間請求減免扶養義務事件與老人福利法第41條作業諮詢會議」，邀集衛生福利部、地方政府、法扶基金會與法院代表，就維護弱勢老人維持生活的基本尊嚴權利、減輕司法及法律扶助資源負擔等議題，共同商討對策。

司法院指出，弱勢老人保護及安置所生費用，會由地方主管機關向老人的扶養義務者追償，因此產生老人訴請扶養義務者給付扶養費，或扶養義務者要求減輕或免除保護安置費用的訴訟。

司法院表示，為減輕民眾訟累，避免重揭或加深親情傷痕，老人福利法在民國109年修正時，增訂經主管機關邀集專家學者確認後，可減輕或免除老人保護安置費用的規定；但在修法後，相關訴訟未減反增，民眾訟累未見減輕，司法院為此召開會議，研商對策，以實現立法目的。

衛福部於會中指出，未來將會提供全國各地方主管機關的聯繫窗口，以建立「行政司法溝通平台」，另已訂定「直轄市、縣（市）政府先行支付老人保護安置費用案件追償作業原則（範例）」及「保護安置費用追償作業流程」，希望地方政府能夠據以落實行政先行精神，提升行政效能。

法院與會代表建議，應強化行政裁量機制、建立行政審查認定標準及作業流程、加強社工相關教育訓練等。

司法院表示，後續將善加利用「行政司法溝通平台」強化溝通聯繫，避免民眾不必要訟累，以發揮老人福利法新制效能。

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