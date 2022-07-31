一夜查8酒駕4通緝犯1毒品案 苗警長率百警威力掃蕩

苗栗縣警察局昨天晚上9點起4個小時「密集性掃蕩臨檢」勤務，局長陳武康率140名警力掃蕩，查獲8件酒駕，4名通緝犯，1件1人毒品案，成果相當豐碩，警方強調將持續威力掃蕩、聚焦打擊，淨化苗栗縣治安。

全國同步昨晚9點至今天凌晨1點密集性掃蕩臨檢，陳武康至頭份警察分局主持勤教，帶隊臨檢啟動專案勤務，140名警力針對全縣舞廳、酒店、KTV等治安熱點，及易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所、路段，強化臨檢取締，封鎖式路檢攔查。

警方說，4個小時共查獲8件酒駕，其中4件酒測值超過每公升0.25毫克，依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署，另4件依法告發，另有4名通緝犯，1人涉嫌持有1.7公克海各因，依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

縣警局指出，全國近來發生多起重大治安事件，且適逢暑假期間，青少年恐易流連治安顧慮場所，淪為有心人士引誘而犯罪，警方7月1日啟動青春專案， 統計至29日，查緝販毒予未成年9件9人（其中2人未成年)、吸食毒品46件46人（其中1人未成年），集團性詐欺32件51人（其中2人未成年）、經營或參與網路賭場2件2人（其中2人未成年），及違反兒少性剝削5件5人（其中4人未成年）。

此外，同時執行掃黑專案，檢肅天道盟太陽會等治平目標5人、成員33人到案，涉及暴力討債、販賣毒品、妨害自由、恐嚇取財、聚眾鬥毆等刑案，並持續實施擴大威力掃蕩、聚焦打擊，徹底瓦解黑幫。

縣警局更為淨化選前治安，今年1月起即全力肅清各式非法槍械，及追緝改造槍械工廠、非法槍彈，及涉槍高風險逃犯，共計查獲1支手槍、18支改造手槍、2支模擬槍，161顆子彈，2處改造槍械場所。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康