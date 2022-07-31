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男持空氣槍沿路追逐射狗 法官認為有安全之虞判罰6千

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

劉姓男子從事中古車銷售，今年6月15日深夜11點多，在台南市東區德昌一路、仁和路、城東街、德昌路一帶，持空氣槍追逐射擊犬隻。台南地院法官認為劉沒有正當理由攜帶類似真槍的玩無具槍而有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法，判處罰鍰6千元，案可抗告。

檢警查出，劉於今年6月15日晚上11點多，在台南市東區德昌一路、仁和路、城東街、德昌路一帶。無正當理由攜帶類似真槍空氣槍1枝，隨後持空氣槍射擊犬隻，而有危害安全之虞。

法官經查，扣案的空氣槍外觀上難辨真偽，再參酌警方查獲的地點，並非可攜帶或使用彈丸槍枝特定室內靶場或戶外練習場，而是不特定多數人均可能通行一般道路，劉又有持該槍追逐射擊犬隻情形，自足認為劉攜帶系爭空氣槍行為，顯有危害安全之虞，劉所為，核與社會秩序維護法第65條第3款規定要件相符，自應依法裁處。

社會秩序維護法第65條第3款規定，無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞者，處3天以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。

劉姓男子6月15日深夜11點多，在台南市東區德昌一路、仁和路、城東街、德昌路一帶，持空氣槍追逐射擊犬隻。台南地院法官認為劉沒有正當理由攜帶類似真槍的玩無具槍而有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法，判處罰鍰6千元。圖／本報資料照片
劉姓男子6月15日深夜11點多，在台南市東區德昌一路、仁和路、城東街、德昌路一帶，持空氣槍追逐射擊犬隻。台南地院法官認為劉沒有正當理由攜帶類似真槍的玩無具槍而有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法，判處罰鍰6千元。圖／本報資料照片

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