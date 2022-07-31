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男販賣保育類豬鼻龜遭逮 緩起訴須繳公庫2萬

中央社／ 嘉義市31日電

嘉縣溫姓男子被控4月間以暱稱「伍佰」在Line群組張貼販賣烏龜訊息，遭佯稱買家員警查獲販賣保育類豬鼻龜，檢方考量溫男坦承犯行，緩起訴處分，須向公庫支付2萬元。

嘉義地檢署緩起訴處分書指出，28歲溫男今年4月1日以暱稱「伍佰」在手機通訊軟體Line的各式烏龜飼養分享園區群組，張貼販賣烏龜訊息及圖像，員警於4月25日發現這項訊息，即在群組聯繫溫男，佯稱要購買豬鼻龜。

檢方調查，溫男則透過Line傳送豬鼻龜圖像，並開價新台幣1萬5000元出售，當天雙方約定在嘉義市交易時，溫男遭警方人贓俱獲；警方送豬鼻龜至屏東科大野生動物保育中心鑑定，認定為農委會指定公告的第二級保育類野生動物，非經主管機關同意，不得買賣或意圖販賣而陳列、展示。

警方將查扣的豬鼻龜責付嘉義市政府建設處保管，溫男坦承不諱，警依違反野生動物保育法移送嘉義地檢署偵辦。

檢方考量溫男無前科，深表悔悟，且犯罪情節尚屬輕微，歷此司法程序應有所警惕，以緩起訴為適當；緩起訴期間為1年，於緩起訴處分確定日起4個月內，向公庫支付2萬元。

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