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中警周末大臨檢動員627警力 逮4通緝犯抓12名酒駕送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局近日傳出兩起槍擊案，引發治安疑慮，市警局展開肅槍專案，昨天深夜至今天凌晨配合警政署全國擴大臨檢專案勤務，針對治安熱點、幫派圍事場所執行密集性臨檢，市警局動員超過600名警力，總計查獲通緝犯4人、酒駕12件等績效。

台中市警局保安科統計，昨天晚間10時至今天凌晨2時，台中市警局動員627名警力配合警政署全國擴大臨檢勤務，一共查獲4名通緝犯、告發3件公共危險、9件酒駕隨案移送、1名失蹤人口，以及蒐證噪音車一件。

台中市警局表示，此次的全國性擴大臨檢是由全市15個分局執行，特別要求針對舞廳、夜店、酒店、KTV等易滋事場所，規畫區域性閉鎖式擴大臨檢，強力臨檢掃蕩，展現政府強力維護治安能力與決心，讓民眾安心。

市警局長蔡蒼柏說，守護台中是警方的職責及任務，除了展現優勢警力外，更要善用第三方警政策略，結合市府相關局處，實施聯合稽查等行政干預作為，凸顯強力執法以遏止犯罪情事發生，全面淨化犯罪因子。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市警局從昨晚至今天凌晨執行擴大臨檢，動員627名警力。圖／台中市警局提供
台中市警局從昨晚至今天凌晨執行擴大臨檢，動員627名警力。圖／台中市警局提供
台中市警局從昨晚至今天凌晨執行擴大臨檢，動員627名警力。圖／台中市警局提供
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