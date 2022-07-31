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台海情勢升溫 白宮：美中沒理由打起來

2男工人假藉兌換越南盾詐財未遂 法官各判6月徒刑

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

許姓鍛造模具男工人和從事葬儀業張姓男友人，涉嫌假藉兌換越南盾，再藉機用假鈔抽換千元真鈔手法，要騙取越南外籍移工現款，幸被害人機警未受損害。台南地院依許男、張男觸犯詐欺取財未遂罪，各判處有期徒刑6月，案可上訴。

檢警查出，許、張與阮姓女子(另案偵辦中)，先謀議假藉得以新台幣兌換越南盾為由找到交易對象，再以千元假鈔到場抽換新台幣真鈔後，佯稱無法兌換，歸還假鈔予交易對象詐財。

許等人謀議後，先由阮女於今年3月23日在臉書網站上刊登「台商在越南，有越南盾想換台幣」廣告，被害制姓男子（音譯）於同日見上開廣告，與阮女以Messenger聯繫後，願意以新台幣2萬5000元兌換越南盾20萬元。

阮女指示許、張男於3月24日中午12點，攜帶假鈔與制男交易，制男雖已取出欲兌換新台幣，但同時要求許男、張男須先轉匯越南盾，表示待收到越南盾後，始願交付新台幣，許男、張男未能得逞。許男、張男詐騙未果要離開時，即為埋伏在旁員警上前盤查，並當場扣得假鈔。

法官審酌，許男及張男2人正值青壯，不循正當途徑獲取穩定經濟收入，竟因貪圖私益，即甘與阮女共同以假藉兌換越南盾，再藉機以假鈔抽換真鈔手法取得不法財物，使文化、經濟、語言均趨於弱勢外籍移工可能因而蒙受損失，所為實無足取，但念被告2人犯後始終坦承犯行，等一切情狀，量處其刑，以示懲儆。

許姓鍛造模具男工人和從事葬儀業張姓男友人，涉嫌假藉兌換越南盾，再藉機用假鈔抽換千元真鈔手法，要騙取越南外籍移工現款未成。台南地院依許、張觸犯詐欺取財未遂罪，各判處有期徒刑6月。圖／本報資料照片
許姓鍛造模具男工人和從事葬儀業張姓男友人，涉嫌假藉兌換越南盾，再藉機用假鈔抽換千元真鈔手法，要騙取越南外籍移工現款未成。台南地院依許、張觸犯詐欺取財未遂罪，各判處有期徒刑6月。圖／本報資料照片

越南 假鈔

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