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彩虹文創14人涉潑漆市府告毀損 負責人：表達抗議
台中南屯彩虹眷村屢傳爭議，今年2月間，彩虹爺爺黃永阜妻子曾向媒體控訴與彩虹文創之間的分潤糾紛，昨天因彩虹村的十多面彩繪牆壁，遭人塗漆覆蓋，警方帶回涉案彩虹文創的魏姓父子與員工等14人。據查，魏因不滿市府加固修繕工程，且強調彩繪牆面是其版權，以塗漆「表達抗議」。
第四警分局表示，雖然彩虹眷村仍有智慧財產權的法律爭訟中，但市府文化局已提告毀損，警方以現行犯認定，帶回涉案的彩虹文創魏姓父子與員工14人，全案在今天警詢後，將依毀損罪移送台中地檢署由檢察官訊問。
據查，彩虹文創負責人魏丕仁堅稱，彩虹眷村的智慧產權屬於彩虹文創所有，而市府為了加固工程，要求業者遷出，而且搬遷時間短，不顧22名員工的生計，以塗漆方式，表達抗議。
台中市文化局指出，7月25日發文通知彩虹文創業者，因8月將進行加固工程，需要於期限前遷出並保持彩繪牆面現狀，但昨天傍晚獲報牆面遭塗漆，因此提告毀損，展現市府堅決捍衛文化建設與資產決心。
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