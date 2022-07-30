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印刷廠規避1億處理費 偷排有毒物汙染台中空氣8年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中大里印刷廠瑞新公司為規避空汙處理費，涉嫌短報又直接排放有毒的甲苯、丁酮揮發氣體，8年來持續汙染台中空氣，規避短繳處理費高達1億1268萬元；檢方痛斥業者資力充沛卻貪圖利益，將成本外部化威脅民眾健康，依空汙法等起訴蘇姓老闆等3人，對蘇求刑4年併罰金1000萬元。

檢調查，瑞新公司從事凹版印刷會產出含揮發性有機廢氣，經收集至洗滌塔處理排放，製程中形成甲苯、丁酮，經向台中市府環保局申請固定汙染源操作許可證，應依法申報排放量、原物料使用量及廢氣排放量等，並如實向中央繳納空汙費。

蘇姓負責人（73歲）、陳姓女會計（50歲）為了減少空汙費支出，由陳2012年4月起刻意只挑介於10萬至20萬元的原物料發票低報，每次短繳空汙費金額約200萬至400萬元不等，後來林姓總經理（65歲）得知公司短報空汙費，仍在每季轉帳傳票上簽核，放任陳女繼續不實申報。

此外，瑞新公司向台中環保局申請的操作許可中，原物料1年使用最大量分別為溶劑15公噸、甲醇15公噸，油墨140公噸，但公司2017年實際用量卻是溶劑331公噸、甲醇17公噸，油墨180公噸，顯遠高於許可用量，陳女為便宜行事，仍用舊有用量持續向環保局申請。

直到環保署、台中環保局分析瑞新公司申報資料發覺有異才曝光，檢調2020年12月曾赴瑞新搜索，經統計從2012年至2020年被查獲，8年間共短報規避空汙費高達1億1268元，檢方為保追徵，也扣押瑞新名下土地、建物。

檢方訊時，蘇姓負責人、林姓總經理及陳姓女會計均坦承不諱，有相關扣案物、證詞佐證，檢方偵結依詐欺、空氣汙染防制法申報不實等罪嫌起訴3人，並請法院宣告沒收短繳的1億1268萬元不法所得。

偵辦檢察官周佩瑩在起訴書指出，瑞新產生的甲苯、丁酮，分別影響神經系統、造成頭暈嘔吐甚至損害腎臟，未經處理排放空中長期恐影響台中市環境威脅民眾健康，瑞新年營業額3億多，資力充沛卻貪圖經濟效益罔顧社會責任，將環境成本外部化。

檢方說，瑞新排放空汙長達8年，廢氣飄散汙染範圍難估算，詐得金額巨大，但也考量3人坦承犯行，後續已改善處理設備，具體向法院對蘇、林求刑4年、2年4月，併科罰金1000萬元，陳女是聽命而為，求輕量刑。

檢方痛斥，瑞新公司偷排空汙8年，恐影響台中市環境，威脅民眾健康，起訴求重刑。記者曾健祐／攝影
檢方痛斥，瑞新公司偷排空汙8年，恐影響台中市環境，威脅民眾健康，起訴求重刑。記者曾健祐／攝影

台中市 廢氣排放

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