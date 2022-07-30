不滿賭場不給賭竟賞子彈 沉潛多時要犯求和解獲改判

曾涉震驚黑白兩道的許金德撕票案的黃俊華銷聲匿跡多時，前年4月間不滿台南安南某建築工地不給賭，夥同王姓男子等人到場鬧事，遭福利社陳姓老闆拒絕，持槍對其左大腿開一槍後逃逸被逮，一審認他犯非法持有具殺傷力槍枝、傷害、強制罪判5年2月，上訴後與陳和解，改判5年。

據調查，黃俊華出身關廟，追隨友人「狗男仔」吳慶男投靠地方角頭張東漢，與出身東山區的槍擊要犯「穿山甲」詹龍欄、「惡龍」張錫銘搭上線。28年前，與吳在台北犯下殺警案，隔年又與詹、張等人犯下當時許金德撕票案等社會重大矚目案件。

當年他因殺人案被判無期徒刑，服刑17年後，2012年2月間假釋出獄，未料，4年前酒駕被判4個月遭撤銷緩刑，同時被台南、屏東地檢署發布通緝，他沉潛多時躲避警方追緝，未料前年4月又涉犯槍擊案。

一審認他非法持有可發射子彈具有殺傷力的槍枝罪處4年6月併科罰金15萬元，又犯強制罪處4月、可易科罰金，又犯傷害罪處1年2月，不得易科罰金應執行5年2月。

黃不服，對非法持有具殺傷力槍枝及強制罪部分提起上訴，他認為，量刑過重，且已與陳姓老闆調解成立，陳男在調解筆錄中表示願意原諒他，並請求從輕量刑。

合議庭認為，黃、王未能擔任莊家遭陳拒絕，對陳已心生不滿，又因質疑康姓男子詐賭，黃掏出改造手槍指向康，與王一左一右挾制康，強拉至道路上，而陳介入阻擋，雙方發生口角，黃還出手推陳，可見已有傷害的動機與意圖。

黃供稱，因為當時對方一直對他嗆聲，他就亮槍警告對方，他是故意要讓對方看到他有槍，消消他們的氣焰。他於偵訊時也坦言，因為陳一直在叫囂，所以他才對陳開槍。二審審理時，傳喚陳到庭，陳表示，他要原諒黃。

因此，合議庭認傷害部分撤銷改判，由原審的1年2月，改判1年，其餘部分則駁回，不得易科罰金應執行部分，也由原審5年2月，改判5年。

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