熟男瘋狂追求已婚姐姐 金門首例違反跟騷保護令遭羈押獲准

「跟蹤騷擾防制法」在今年6月1日正式上路，金門縣警察局今天表示，純樸的金門，發生一起A男子瘋狂追求已婚女子的案件，女被害人不堪其擾，聲請保護令，該男子又違反跟蹤騷擾保護令，向法院聲押A男獲准，也是跟騷法施行後金門縣首起羈押案例。

金門縣警局表示，一名女被害人指控，遭A男從今年3月、5月展開瘋狂追求，A男送花、送禮與門外監視觀察，無所不用其極，讓女被害人不堪其擾，在明確表示拒絕後，更遭以言語恐嚇等方式反覆持續騷擾。

被害人在6月1日跟騷法實施首日，就立即至金城分局提告跟騷，當日立即核發書面告誡予A男，但A男又至被害人家中對被害人全家叫囂騷擾，被害人又至金城分局聲請保護令，保護令核發後A男又再多次反覆實施騷擾行為，造成被害人心生畏怖。

被害人報警求助，金城分局員警也立即前往處理，經查A男已涉違反跟蹤騷擾保護令，當場依現行犯逮捕，昨並依違反跟蹤騷擾保護令罪嫌移送福建金門地方檢察署偵辦並獲准預防性羈押。

據了解，這名A男年約50多歲，無業，但喜愛喝酒，每次喝完酒，就會猛烈騷擾被害人，造成60多歲被害人很大的困擾，好在男子已遭預防性羈押獲准，才讓被害人一家可以稍微放心。

警方也說，跟蹤騷擾防制法明定，以車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反意願且與性或性別有關、使人心生畏怖、足以影響其正常生活或社會活動，就是跟騷行為，該法也條列了8種跟蹤騷擾行為樣態，包括監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資等。

明定跟騷行為得處1年以下有期徒刑，或併科新台幣10萬元以下罰金，另外，若嫌疑重大且可能反覆實行，可聲請預防性羈押。

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