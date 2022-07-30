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躡手躡腳偷鞋藏活金魚 高雄怪男：喜歡看女生受驚嚇

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市蕭姓計程車司機去年6、7月，在左營區一家補習班前，躡手躡腳偷員工鞋子，在鞋裡藏活金魚，有女員工不慎將魚活活踩死，嚇得花容失色尖叫，詭異行徑被網友稱「鞋墊放魚哥」，蕭落網辯：「喜歡看女生受驚嚇的感覺」，近日被法院依違反動保法判拘役20天。

開計程車為業的蕭姓男子(43歲)去年6月4日晚上10時許，在左營區一間補習班前，偷走員工放在騎樓的鞋子，將從夜市買來的金魚放進鞋墊內，再放回原處，直到鞋子的主人穿鞋時，感覺有異物，脫鞋查看，才發現鞋墊內被人放入小金魚，因穿鞋未注意當下將魚活活踩死，還噴出汁液。

蕭男食髓知味，同年7月13日晚上8時36分許，又偷走補習班女職員的鞋子，還變本加厲放了7隻金魚，女職員不知情，穿鞋時將魚踩死，嚇得驚聲尖叫。

兩名受害者報警，將此事PO上臉書社團，批評放金魚的人「不知存什麼心態，真的很噁心」、「這位鞋墊放魚哥，各位有知道他是誰嗎，這到底是什麼奇怪的癖好」，當時有網友附和質疑「怎麼有點感覺像是在下降頭、被詛咒」，有網友說：「莫非是混得不好，想鞋魚翻身吧」。

警方調閱監視器，鎖定逮捕蕭男到案，蕭男聲稱與補習班無過節，也未針對特定對象，是隨機犯案，因喜歡看女生受驚嚇，才將從夜市買來的金魚藏在女性的鞋子裡，埋伏在現場觀看。

承辦員警回顧，蕭男外表老實，但舉止怪異，橋頭地院認為，蕭男因私人心理因素犯案，依違反動物保護法判處他拘役20天，得易科罰金2萬元。

「鞋墊放魚哥」只因想看女生驚嚇的表情，竟躡手躡腳偷鞋放入金魚。圖／取自「爆料公社」
「鞋墊放魚哥」只因想看女生驚嚇的表情，竟躡手躡腳偷鞋放入金魚。圖／取自「爆料公社」
高雄蕭姓計程車司機去年偷放金魚在他人鞋底，害鞋子的主人誤踩死金魚，被依違反動物保護法判刑，併處拘役20天。圖／取自「爆料公社」
高雄蕭姓計程車司機去年偷放金魚在他人鞋底，害鞋子的主人誤踩死金魚，被依違反動物保護法判刑，併處拘役20天。圖／取自「爆料公社」

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