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「鞋墊放魚哥」害OL踩死7隻金魚 怪異舉止下場出爐
臉書社團「爆料公社」去年有人貼文爆料指，高雄市左營區出現會偷塞金魚在他人鞋底的「鞋墊放魚哥」，至少有2人不慎將金魚踩死；此事爆出後，一度讓受害者穿鞋有陰影；人落網後，被依法函送、起訴，近日地院判決出爐，將他違反動物保護法判刑，併處拘役20天。
判決指，蕭男去年6月4日晚間10時許，偷走他人放在騎樓的鞋子，並將自身攜帶的金魚4至5隻，放魚鞋墊內，再放回原處，直到鞋子的主人穿鞋時，感覺有異物，脫鞋查看，才發現鞋墊內被放金魚，還被不慎踩死，噴濺汁液，導致鞋子不能再穿只好無奈丟棄。
7月13日晚間8時36分許，蕭男故技重施，取走左營區曾子路某上班女職員的鞋子，這次變本加厲放了7隻金魚，又讓鞋子主人不慎將金魚踩死；事後兩名受害者報警，警方循線找到蕭男，並依監視器攝影畫面佐證他的犯行，將人依法函送，被檢方依違反動物保護法起訴。
此事發生後，被PO上臉書社團「爆料公社」，引起網友熱議，還讓不少人一度對穿鞋也陰影，甚至傳聞遭下詛咒，更將蕭男取名為「鞋墊放魚哥」；據了解，他本身是小黃司機，只因想看他人被嚇的表情，才會想偷放魚到鞋底。
地院審酌，蕭男只因私人心理因素，做出輕蔑動物生命的舉動，考量坦承犯行，尚有悔意，態度尚可；審理後，將他依故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失罪，兩罪，並處拘役20天，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。
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