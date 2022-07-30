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有收費就是合法停車？法院不這樣認為

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一家拖車公司把大貨車停在路邊一般汽車停車格，車頭又超出車格占用畫紅線路段，3天被開13罰單，罰款總計8400元，但公司林姓負責人不服，興訟主張收費員有停車繳費單，以為這樣停沒問題，所以沒有移車。不過，桃園地院認為停車付費與違規停車是兩碼子事，最後判他敗訴。

判決指出，該拖車公司去年10月9日至10月11日將大貨車停在一般汽車停車格，車頭又超出車格占用紅線路段，被員警依「停車車種不依規定」、「停車位置不依規定」和「在禁止臨時停車處所停車」等違規事項舉發，各罰600元到1200元，總罰金8400元。

拖車公司林姓負責人不服，興訟主張之前也都這樣停，有收到繳費單，自己也依規定繳費，因此以為可以這樣停。此外，貨車停在停車格內，沒有影響人車通行，如果違規，員警也可以電話告知移車，結果是連續舉發，13張罰單已影響生計，希望撤銷罰單。

法院調查，拖車公司的貨車停放處是專供小型車停放的停車格，未依規定占用車格事實明確，其車頭也確實超出車格占用紅線路段，也是違規。

法院認為，駕駛人有遵守標誌、標線和號誌指示的義務，不能憑個人認知或價值決定遵守與否，否則將使交通秩序大亂。

此外，拖車公司雖主張停車期間有收到繳費單，以為在該處停車沒問題，但停車費是駕駛人使用停車格而負有繳費義務，與違規停車受罰情節有別。拖車公司不能以有收停車費就主張合法停車，否則政府針對不同車種畫設專用停車格、盡力完善交通規畫的意義就不存在，因此駁回請求。

桃園某拖車公司把大貨車停在一般汽車停車格，被連續開罰13次，林姓負責人雖主張有收到停車繳費單並依規定繳納，請求撤銷罰單，但法院認為停車繳費與違規停車是兩碼子事，最後判他敗訴。示意圖／Ingimage
桃園某拖車公司把大貨車停在一般汽車停車格，被連續開罰13次，林姓負責人雖主張有收到停車繳費單並依規定繳納，請求撤銷罰單，但法院認為停車繳費與違規停車是兩碼子事，最後判他敗訴。示意圖／Ingimage

罰單

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