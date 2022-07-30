不滿賭輸錢 兄弟槍殺強盜賭客遭判9年、23年

王姓兄弟去年過年期間到民宅賭博，懷疑劉姓男子詐賭，當街槍殺劉男並搶走現金，王姓弟弟犯強盜殺人等罪遭判刑23年，哥哥則因共同犯強盜致人於死罪判9年。

27歲、25歲王姓兄弟去年2月13日前往埔里鎮北平街一戶民宅賭博，不料賭輸錢而不滿劉姓男子，兄弟檔返家取槍後，當天下午駕車返回，由哥哥持辣椒水進屋噴灑，使劉男等人逃出屋外，再趁機拿取劉男放在桌上的新台幣3萬元現金。

見劉男逃出屋外，兄弟檔聯手毆打，並欲強取劉男褲子口袋現金，弟弟見劉男奮力抵抗，竟從腰間取出手槍朝劉男左前胸壁近距離射擊，大失血送醫不治；哥哥見劉男中槍倒下，趁機從口袋搶走10萬元現金，再由弟弟駕車往埔里鎮仁愛路方向逃逸。

王姓兄弟落網辯稱：「沒有殺人，是見對方越來越多人，就拿出插在腰間的手槍向劉男開槍，殺害劉男是臨時發生」、「對方先動手打我，我才開槍射他」、「本來要拿槍嚇死者，不曉得為什麼擦槍走火，就打到死者」，法官認為弟弟強盜過程中，槍擊劉姓被害人犯行明顯，但難認哥哥與弟弟有殺人犯意聯絡及行為分擔。

根據南投地方法院刑事判決，弟弟犯持有非制式手槍罪，處有期徒刑4年6月，併科罰金10萬元。又犯強盜殺人罪，處有期徒刑20年，褫奪公權10年，合併應執行有期徒刑23年；哥哥共同犯強盜致人於死罪，因有刑事前科，處有期徒刑9年。全案可上訴。