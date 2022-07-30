男子酒後發動引擎算酒駕？法院判決結果出爐

男子酒後發動機車引擎，雖未移動車輛，仍被員警認定酒駕，直到法院審理才獲判無罪。示意圖／本報資料照片

桃園一名黃姓男子前年9月酒後發動機車被警方攔檢，因酒測值0.28被依公共危險法辦，但他不服，堅稱自己是替朋友暖車，並未移動車輛，經桃園地院審理，最後獲判無罪。

判決指出，黃男前年9月13日晚間7時與友人飲酒，9時許獨自坐上機車並發動引擎，恰巧被路過的員警發現，攔查後，測得酒精呼氣值0.28。事發時，黃男堅稱自己只是發動車子，沒有移動，但員警認為發動引擎隨時可以移動，最後仍依公共危險將他移送法辦。

審理時，黃男坦承飲酒，但堅稱沒有酒駕，辯稱當時只先發動引擎，然後就等朋友載他回家，並無騎乘或移動車輛。

法院調查，員警只有看到黃男發動機車及機車大燈亮起狀態，並未看到黃男移動車輛，再加上員警審理時證稱「我們覺得黃男準備要離開了」，密錄器也只錄到員警不斷強調「發動有騎啊」、「有發動就算了啦」等語，不能證明黃男有酒駕情事，全案因無其他積極事證能證明黃男犯罪，因此諭知無罪。

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