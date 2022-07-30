偽造碩士學歷應徵上國小音樂老師 教了10年判有罪

蔡姓女子受聘成為高雄市某國小音樂資優資源班外聘教師，因為外聘教師1年1聘，她為獲續聘，隔年卻偽造國立中山大學碩士學位畢業證書，登錄教職最高學歷。她任職10年後，國小校方向中山大學查證，才揭發她偽造學歷。

蔡姓女老師在高雄地方法院審理全案時，當庭提出自己偽造的中山大學畢業證明書，坦承為了獲續聘才偽造學歷。國小校方因蔡老師在10年受聘期間，教學熱忱受學校肯定，希望法院給她緩刑機會，高雄地方法院才以偽造文書罪，輕判她2月徒刑、緩刑2年，另須提供60小時義務勞務。

判決指出，蔡姓老師在2011年8月，應聘某國小教職，經國小教職員審核後，自100學年度起，擔任這所國小分散式音樂資優資源班暨藝才班外聘教師，聘期1年，每年更新聘任契約。

判決指出，蔡老師明知自己未取得國立中山大學文學院音樂學研究所碩士學位，竟基於偽造公印文、印文及行使偽造特種文書之犯意，在2012年9月以不詳方式，偽造「國立中山大學文學院音樂學研究所碩士學位」畢業證書，將影本交給國小方備查。