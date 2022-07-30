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工人未做好防護從2樓重摔身亡 雇主涉過失致死判緩刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄高姓男子從事水電維修工作，因承攬住宅新建工程，雇用李姓男子進場施作，卻因未依規定在工地設置完善防護措施，導致李男獨自施工時，不慎從高處跌落，重傷不治；經審理，地院將高男依過失致人於死罪，處6個月處有期徒刑，緩刑2年。

判決指出，高男為水電工程業者，承攬住宅新建工程，他雇用李男進場施作，去年2月17日上午10時許，兩人先後抵達工地，討論完施工等事宜後，李獨自上2樓施作相關水電施工。

當天中午11時30分許高男外出購買午餐，任由李男前往屋頂施作，但當下他帶有酒意，在屋頂從事水電工程相關作業時，正準備從屋頂外牆施工架下樓，卻不慎從屋頂與外牆施工架間隙墜落重傷。直到高男返回工地，發現李男時，已陷入昏迷，送醫搶救再仍重傷不治。

因高男未依規定在工地設置完善防護措施，引重大職業災害，涉嫌過失致死，由死者家屬，對他提起告訴。

經法醫鑑定，雖死者酒精濃度達65mg/dL，可見帶有酒意在高處作業，雖發生死亡的意外事故，盡管李男有過失，但無法免除高男過失責任。

地院審酌，高男身為雇主，卻未能供符合規定的必要安全衛生設備，導致職業災害，造成受雇者不幸死亡，使家屬失去至親，精神上痛苦甚鉅。考量高男始終坦承犯行，與死者家屬達成調解，並依調解內容履行完畢，經審理，將他依過失致人於死罪，處6個月處有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

高雄高姓男子雇用李姓男子到工地施工，因為做好防護，李男重摔身亡，地院將高男依過失致人於死罪，處6個月處有期徒刑，緩刑2年。記者陳弘逸／攝影
高雄高姓男子雇用李姓男子到工地施工，因為做好防護，李男重摔身亡，地院將高男依過失致人於死罪，處6個月處有期徒刑，緩刑2年。記者陳弘逸／攝影

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