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高雄男騎單車搖晃遭警攔查 不只酒測超標還身背通緝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市55歲王姓男子騎單車行經勝利路，因沿途搖搖晃晃，被巡邏警網撞見攔查，因身上飄散酒氣，警方施以簡易酒測發現他酒駕，進一步查身分，驚見王男半年前因竊盜案被高雄地檢署通緝，經酒測也超標，警詢後依法解送歸案。

左營警分局舊城派出所警員曾暄惟及警員莊凱艮28日擔服12時至2時巡邏勤務，1時許巡經勝利路時，見王姓男子（55歲）騎自行車沿路搖搖晃晃，於是趨前將他攔下盤查。

警方發現王男全身散發酒味，要求他先對簡易檢測器吹氣，發現有喝酒反應，進一步盤查他身分，赫然發現王男今年1月27日經高雄地檢署發布竊盜通緝犯，通報所內將酒測器帶至現場，經實施酒精呼氣濃度測試，酒測值高達每公升0.43毫克，除依道路交通管理處罰條例開罰外，並將他解送歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

左營警分局舊城派出所警員巡經勝利路，見王姓男子騎自行車沿路搖搖晃晃，趨前將他攔下盤查。記者石秀華／翻攝
左營警分局舊城派出所警員巡經勝利路，見王姓男子騎自行車沿路搖搖晃晃，趨前將他攔下盤查。記者石秀華／翻攝

左營警分局警方發現王男是高雄地檢署發布的竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方發現王男是高雄地檢署發布的竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方對王男實施酒測，酒測值高達每公升0.43毫克。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方對王男實施酒測，酒測值高達每公升0.43毫克。記者石秀華／翻攝

酒駕 通緝

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