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拒酒測涉持2把刀襲警 男辯稱：不小心掉出來
嘉義縣陳姓男子酒後騎機車遭警方攔檢，陳男不但拒測又涉嫌持2把鳳梨刀攻擊員警，被員警壓制逮捕，期間又咬傷員警；檢警偵訊時，陳男辯稱，2把鳳梨刀不小心夾帶出來、要是要咬員警受傷不止如此；檢方依法提起公訴，嘉義地方法院依妨害公務罪判處6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，接受法治教育10小時。
今年2月24日深夜10時30分許，陳男騎機車行經大林鎮內林里內林某產業道路，被警方巡邏車攔查，因聞到酒味，警提供礦泉水漱口，陳男漱口後向員警吐水，並涉嫌從機車置物箱中取出2把鳳梨刀欲攻擊員警，員警以強制力壓制逮捕，逮捕過程中，陳男嘴巴撕咬員警左手及毀損眼鏡。
檢警偵訊時，陳男辯稱當時是要從機車置物箱拿礦泉水，鳳梨刀就被夾帶出來，警察看到鳳梨刀，把他壓在地上，雙手本能揮舞，就打到警察的眼鏡，突然間牙齒碰到警察的手，不是故意咬他，如果是故意咬，傷勢不止這樣。
嘉義地方法院審理時，陳男一改態度坦承犯行，並與員警達成和解，法官審酌陳男坦認犯行，已見悔意，依妨害公務罪判處6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，判決確定之日起1年內，接受法治教育10小時。可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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