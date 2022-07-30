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醉翁騎車掉進溝渠摔死 農田水利會維護疏失判國賠139萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化王姓老翁酒駕騎機車因天色昏暗，不慎掉落田邊一處溝渠死亡，子女對彰化縣府、花壇鄉公所及農田水利會彰化管理處求償國賠338萬元；法院審酌，該地登記彰化管理處名下，用路人確實可能誤判摔落，認定維護上有過失，但王酒駕也應付一半責任，判應給付子女139萬元，全案確定。

張的子女主張，父親2021年9月13日晚上7點多騎車，因事發路段是彎曲道路，正前方有溝渠，兩者銜接處有明顯缺口，卻沒設護欄、警告標誌提醒，才導致爸爸行經跌落溝渠死亡。

子女還說，現場夜間視線不清，距離案發地僅101公尺外有1盞路燈，主管機關對公共建設有管理欠缺，連同喪葬、精神撫慰金等向彰化縣政府、花壇鄉公所及農田水利署彰化管理處等，一共求償國賠338萬3000元。 

彰化縣政府抗辯稱，該路段非他們轄管的縣道或鄉道，而是巡視維護灌溉溝渠的圳溝堤岸道路，屬農田水利會設施，是因民眾為求方便往來才逐漸成公眾通行道路，而花壇鄉公所、農田水利會2019年也開會討論，結論該路段由花壇鄉公所維護管理。

花壇鄉公所表示，張男抽血酒測高達153mg/dl，已屬無法安全駕駛機車狀態，而事發溝渠有水泥鋪設的版橋，北方有水閘門，均為水利建造物，農田水利會彰化管理處才是管理機關。

彰化管理處則說，該溝渠非供交通使用，也不是公共交通系統，且根據2019年協調結論，應否設置護欄是由花壇相關所管理。

彰化地院一審認為，該土地登記管理人是彰化管理處，應就溝渠為必要防護措施，卻沒在上方設置路燈、護欄或警示，有設置管理欠缺。

一審也認為，用路人確實容易將溝渠誤判為道路一部分，就算日間也可能失足，另考量王酒駕也應付一半責任，判彰化管理處應給付子女一共139萬元，經彰化管理處上訴，台中高分院仍判應給付子女139萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

農田水利會 酒駕

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