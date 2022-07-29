林俊傑、劉德華、韓團演唱「攏是假」 女詐598萬被判6年
有廣告背景的女子趙崇伶被控以在台籌辦金曲歌王林俊傑、巨星劉德華、2個韓國團體演唱會名目詐騙598萬元，台北地院審理，她不認罪，法官今天依詐欺罪判她有期徒刑6年，趙女涉微罪判刑6月，得易科罰金，犯罪所得沒收。可上訴。
綽號「美寶」的趙崇伶曾經成立汎迪廣告、麥斯平方文創公司，2公司先後廢止，趙女還是以對流行音樂界熟悉的姿態四處招搖撞騙。
依判決書指出，趙崇伶2018年打著韓團「VIXX」即將來台名義，向林姓公司負責人詐得辦活動的資金，並向經營餐廳的林姓女子再詐得部分投資款，此外，趙女實未取得韓團「防彈少年團」演唱會的主辦權，同樣向另名施姓被害人騙得資金、租借場地的費用。
判決說，趙崇伶2019年向盧姓被害人表示，有機會辦劉德華的演唱會，以可以回饋門票收益4成的誘因，多次向盧詐財得逞；同年，她又以擁有林俊傑「聖所─世界巡迴演唱會」入場券販售權名義，向陳姓、許姓人士詐騙金錢。
被害人事後查證戳破趙女謊言，分別向台北市、新北市共4個警分局提告，統由台北地檢署偵查，檢察官起訴趙女。
法院審理，趙崇伶承認與被害人確有資金往來，否認施用詐術，她辯稱，從未與被害人簽約、不知道租借場地可否退費、門票未售出故無獲利等，不過，合議庭參照證人指述認定她詐欺。
1名女被害人稱，趙崇伶詐騙時，先生已經中風多年，趙女原是她的客戶，卻趁機詐騙，喪盡天良；1名被害人說，被騙當時父親癌逝，要撫養祖母，經濟負擔重，希望法官重判趙女，合議庭因此參考被害人意見量刑。
今年2月開庭，趙崇伶為無罪答辯，庭呈一份服務協議書為證據，後來被查出協議書是趙女自行偽造加工的，法官認為，趙女在法庭上行使假的證據資料，妨害司法權行使，結案時依職權告發，請檢方分案再辦趙女。
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