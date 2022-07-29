南投毒蟲害死女童大逆轉 殺人無期改用過失致死判15年

南投男子陳威嘉照顧彭姓女友的3歲女兒時，常以女童尿褲子、說謊就痛毆到頭骨折，甚至逼造拱橋、餵毒，女童毒發身亡還埋屍棄置，一審南投地院依殺人罪判他無期。台中高分院以女童體內驗出FM2、安毒，認為陳雖餵毒但無殺人故意，撤銷改依毒品、過失致死罪判他15年5月，可上訴。

一審南投地院認定，陳威嘉2020年2月間趁和女童獨處打到她頭骨折、腦出血，5月又拿針纏黏竹筷製成尖狀物戳刺她大腿，並接連以木板、鐵製鞋拔痛毆，又命她造拱橋等方式凌虐，害女童變內向、懼怕陳男，顯已妨害她身心。

一審認為，陳自身長期施用安非他命、FM2，竟然餵食女童毒品，造成她體內毒發同年6月7日死亡，更找來生母彭女、蔡姓友人將女童遺體用棉被、塑膠袋層層包裹，再帶到南投名間鄉下掩埋棄屍，直到同年9月3日女童生日當天經警方查獲並開挖發現。

一審認定，陳朝女童餵毒具殺人不確定故意，依妨害幼童發育、成年人故意對兒童犯殺人罪及棄屍，判他無期徒刑。

陳男、檢方均上訴，台中高分院二審僅維持遺棄屍體罪部分，被訴妨害幼童發育罪嫌，認為陳各次傷害女童時間有間隔，不具持續性，行為樣態也非凌辱虐待等非人道待遇，該部分不另為無罪諭知。

二審並指出，根據毒物化驗結果，女童體內驗出FM2、安非他命，認定是陳利用女童年幼不知抵抗餵食FM2，另安非他命則是陳男在封閉狹小房間內吸食，產生的毒煙讓女童被迫吸入，且根據法醫解剖結論，認為女童血液中FM2濃度達致死劑量，造成抑制呼吸功能而窒息死亡。

二審認為，陳雖體罰、傷害女童，但也會照顧生活所需非一昧責打「難認主觀上有殺害女童的動機」，且化驗僅能判斷體內有無毒物，無法定量檢測數值，不能判斷女童遭餵食FM2數量為何，難以女童因FM2累積過量死亡，就認陳有殺人不確定故意。

二審變更檢方起訴殺人罪，改依毒品罪中依成年人以非法方法使未成年施用第二、第三級毒品罪(同時犯過失致人於死罪)，論處，並審酌陳素行不良，讓女童暴露被迫吸食毒煙環境更餵食FM2釀成死亡悲劇還棄屍，被查獲還捏造女童溺斃誤導偵辦。