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台糖爆工安意外「入口狹小難搶救」 工人跌2公尺深飼料桶命危

葉毓蘭關說移民署？ 記者寫獨家遭求償5千萬 判決結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

自由時報去年報導「警界出身的國民黨立委」關說香港影視大亨向華強及兒子向佐申請依親案，立委葉毓蘭認為自己遭影射，提告報社負責人林鴻邦、記者陳鈺馥誹謗，一審判林無罪、陳拘役20日，案件上訴台灣高等法院審理中；民事部分，葉毓蘭向陳求償5000萬元，其中200萬元部分自由時報應連帶給付，台北地方法院今判葉毓蘭敗訴，可上訴。

自由時報2021年2月3日以「獨家」新聞報導，為使向華強能開心過年，移民署在農曆年前將不會召開聯審會議，不過，近來有一警界背景的國民黨立委頻向主管機關遊說，要協助向華強取得依親居留資格，讓公務員相當為難。

葉毓蘭認為，雖報導未指名遊說立委，但從報導內容加以判斷，只有她符合條件，陳未向她查證，就散播不實言論，導致她被網友撻伐，貶損名譽、社會評價，要求陳賠償5000萬元賠償金，而自由時報身為記者雇用人，應就其中200萬元負連帶賠償責任。

陳和報社反駁，報導沒有指名道姓，國民黨現任立委除葉毓蘭之外，還有其他人具警界背景，另報導內容符合客觀事實，沒有再向葉查證的必要，且報導涉及公共利益，並非以損害他人名譽為目的，請求法院駁回訴訟。

台北地院認為，向華強是知名人物，因自身背景和政治屬性，是否適合以依親名目來台，涉及國家安全、國家政策走向，廣受社會關注，具高度公共、公益性，而葉毓蘭身為立委，足以影響公共事務和政策，也極易經由媒體發表意見，於此案中新聞自由應受最大程度保障，葉維護名譽也應作較大程度的退讓。

判決指出，陳得知向華強案相關消息，並向移民署內部人員求證後，發表與查證內下大略相符的報導，認為陳已盡合理查證義務；媒體記者固可向受報導者本人查證，但此僅是方法之一，並非一定得向本人查證，才算盡查證義務，認為陳、自由時報不用負損害賠償責任，判葉毓蘭敗訴。

葉毓蘭。圖／聯合報系資料照片
葉毓蘭。圖／聯合報系資料照片

葉毓蘭 向華強 移民署 新聞自由 關說

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