頂新案終落幕魏應充得再入獄 最高法院判決理由出爐
頂新製油公司從越南大幸福公司進口非食用的豬油和牛油，加工製成食用油出售給下游廠商，頂新前董事長魏應充部分罪行已判刑定讞，執行後假釋出獄；最高法院今再判魏應充9年2月徒刑定讞，其中4年10月徒刑不得易科罰金，魏應充確定得再入獄；檢方已啟動防逃機制，並將聲請定應執行刑。
另頂新製油前總經理陳茂嘉判刑6年8月定讞，其中3年10月為得易科罰金之刑；時任頂新總經理常梅峯判4年1月徒刑，其中1年8月得易科罰金定讞；頂新公司則判罰金1.05億元，沒收7467萬元犯罪所得確定。
最高法院指出，更一審已綜合全部卷證資料，逐一論述調查證據結果及心證，並說明不採信魏應充等人辯詞的理由，另依調查結果沒收、追徵犯罪所得，判決並無調查未盡、理由不備或矛盾。
魏應充和頂新公司上訴任意指摘更一審判決違法，或爭論與犯罪事實無關的枝節問題，不符合上訴第三審要件，認為魏應充等人、頂新公司上訴違背法律程式，裁判駁回；另魏應充等人詐欺取財部分，一審雖為無罪判決，但屬刑事訴訟法不得上訴第三審案件，也一併駁回。
再者，更一審判頂新公司1.05億元罰金、沒收犯罪所得，依刑事訴訟法規定不得上訴第三審；至於魏應充等人、頂新公司上訴後，就法律爭議聲請提案大法庭，最高法院認為聲請所指的法律爭議，對判決結論沒有影響，也不具原則重要性，認定無提案必要，裁定駁回。
全案緣起於頂新製油前總經理陳茂嘉去越南訪廠後，發現大幸福公司原料不合格，在經營決策會議中報告「品質無法掌握」，魏應充知悉後，裁示繼續合作生產，被法院認定明知劣油卻採購，違反食安法。
檢方2014年依違反食安法及詐欺等罪嫌，起訴頂新公司和魏應充等人，一審判魏應充等人無罪，二審改依違反食安法、詐欺等罪，判魏應充15年徒刑，其中6年得易科罰金；最高法院2019年判魏應充26罪定讞，共計5年9月徒刑，其餘撤銷發回更審，魏應充連同另案合併執行4年8月徒刑，去年1月18日獲假釋。
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