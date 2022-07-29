快訊

台糖爆工安意外「入口狹小難搶救」 工人跌2公尺深飼料桶命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大不續聘沒升等教授不能打行政訴訟 憲法法庭：違憲

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國立台灣大學教授李國譚2014年時未能升等，台大不續聘；李申訴，台大教師申訴評議委員會認為有理，撤銷不續聘書函。台大提再申訴，教育部中央申訴評議委員會駁回，台大提行政訴訟但接連敗訴，聲請釋憲。憲法法庭認為最高行政法院2017年6月第二次庭長法官聯席會議決議牴觸憲法保障學術自由、訴訟權，即日起不再沿用。

憲法法庭書記廳廳長許辰舟表示，基於憲法第16條有權利即有救濟的原則，及憲法第11條對學術自由及大學自治的制度性保障，教育主管機關依法行使行政監督權時，如侵害大學的自治權，大學基於受憲法保障依法享有自治權的權利主體地位，就應允大學提起訴訟以尋求司法救濟。

李國譚現為台大園藝暨景觀學系教授，他2006年8月起即以助理教授身分任教，但至2014學年度前任職滿8年仍未升等，學校教師評審委員會決議不續聘，但李申訴後，台大申評會認為有理。台大不服，提起再申訴，中央教師申評會決定駁回再申訴；台大仍不服，因此再提行政訴訟。

本案的審查客體是最高行政法院是次庭長法官聯席會議決議，決議指「教師法第29條、第31條、第33條規定教師對有關其個人措施得提出申訴、再申訴及循序提起行政訴訟之程序，係為糾正主管教育行政機關或學校違法或不當損害教師權益行為所設之特別行政救濟制度。大學對所屬教師不予續聘決定，教師不服而提起申訴、再申訴，其程序標的為不予續聘之措施，大學則為作成該措施之主體，除法律別有規定外，大學自不得就再申訴之結果復行循序提起行政訴訟，方符該特別行政救濟制度之設立本旨。」

決議也稱教師法第33條僅規定「教師」得對再申訴決定按其性質循序提起行政訴訟，此與同法第31條第2項後段特別規定「學校」亦得對申訴決定提起再申訴的情形顯不相同。會議認為大學不得針對不予維持其不予續聘決定的再申訴決定循序提起行政訴訟，今年度憲判字第11號的主要爭點。

憲法法庭認為，關於公立大學就不予維持其不續聘教師措施的再申訴決定，不得循序提起行政訴訟部分，牴觸憲法第11條保障學術自由、第16條保障訴訟權意旨。

許辰舟解釋，教師法為保障教師工作權益，雖另設有申訴、再申訴的紛爭解決機制，但未明文限制大學認其自治權受教育主管機關的監督措施所侵害時，得依法提起相應行政訴訟的權利。公立大學不續聘教師，如認侵害大學聘任教師的自治權，自然可以針對不予維持其不予續聘決定的再申訴決定循序提起行政訴訟。

大法官詹森林、黃昭元、蔡宗珍因曾任台大校教評會或校申評會委員，自請迴避本號判決。

憲法法庭書記廳廳長許辰舟（左）、司法院新聞及法治宣導處處長張永宏說明2022年憲判字第11號判決。記者王宏舜／攝影
憲法法庭書記廳廳長許辰舟（左）、司法院新聞及法治宣導處處長張永宏說明2022年憲判字第11號判決。記者王宏舜／攝影

台大 教育部 大法官 釋憲

延伸閱讀

國內一日遊不得強迫推銷 未經同意兜售土產最重罰50萬

專利連結制度之最後一哩路：專利法第60條之1

醫療院所暴力層出不窮 勞動部訂定預防指引

台大駁回蘇宏達迴避案 林智堅律師黃帝穎：將提覆決

相關新聞

魏應充要再入獄！頂新混油案 最高法院另判9年2月定讞

頂新製油公司從越南大幸福公司進口非食用的豬油和牛油，加工製成食用油出售給下游廠商，頂新前董事長魏應充2019年已被判刑5...

統一說要買家樂福 為何得先看公平會臉色？

最近因為統一要買下家樂福的消息，輿論開始鋪天蓋地的出現各種零售市場、通路大洗牌，未來線上線下又該如何整合的分析。並紛紛提到「統一終於拼齊最後一塊」通路拼圖，似乎統一真的已成功買下家樂福。但統一還沒有成功買到嗎？或有可能無法如願嗎？答案是肯定的。

台大法律副教授評鑑沒過求釋憲 大法官判合憲：學校追求品質

台大法律學院前副教授陳妙芬未通過教師評鑑，學院2014年開教師評鑑委員會，決議她未通過覆評，陳女向台大教師申訴評議委員會...

葉毓蘭關說移民署？ 記者寫獨家遭求償5千萬 判決結果出爐

自由時報去年報導「警界出身的國民黨立委」關說香港影視大亨向華強及兒子向佐申請依親案，立委葉毓蘭認為自己遭影射，提告報社負...

頂新案終落幕魏應充得再入獄 最高法院判決理由出爐

頂新製油公司從越南大幸福公司進口非食用的豬油和牛油，加工製成食用油出售給下游廠商，頂新前董事長魏應充部分罪行已判刑定讞，...

台大不續聘沒升等教授不能打行政訴訟 憲法法庭：違憲

國立台灣大學教授李國譚2014年時未能升等，台大不續聘；李申訴，台大教師申訴評議委員會認為有理，撤銷不續聘書函。台大提再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。