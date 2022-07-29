台大法學院教師評鑑釋憲案 憲法法庭：合憲

中央社／ 台北29日電

憲法法庭今天做出111年憲判字第12號判決，台灣大學法律學院教師評鑑辦法施行細則第5條至第8條規定，未違反憲法法律明確性、正當法律程序原則、比例原則及保障工作權意旨。

原在台灣大學法律學院任教的陳妙芬未通過100學年度教師評鑑，103年度仍未通過覆評，陳妙芬向台大提起申訴，法學院於104年1月間委由5名校外委員召開院評鑑會，認定陳妙芬教學、研究、服務3項成績平均分數為65.4分，未達70分，未通過覆評。

陳女不服提起申訴，分別遭校申訴會、教育部駁回後，提起行政訴訟敗訴確定後，陳女認為「國立台灣大學法律學院教師評鑑辦法施行細則」違反憲法工作權、正當法律程序、法律明確性原則，向大法官聲請釋憲。憲法訴訟法施行後，改由憲法法庭審理。

憲法法庭今天判決，國立台灣大學法律學院教師評鑑辦法施行細則第5條至第8條規定與法律明確性原則無違，未違反正當法律程序原則之要求；對教師職業自由之限制，亦符合憲法第23條比例原則，尚不違反憲法第15條保障工作權之意旨。

本案大法官許宗力、蔡明誠、詹森林、黃昭元、謝銘洋及蔡宗珍因曾任原因案件的教評會或申評會委員，依法自請迴避。

台灣大學 大法官

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