台大法學院教師評鑑釋憲案 憲法法庭：合憲

最近因為統一要買下家樂福的消息，輿論開始鋪天蓋地的出現各種零售市場、通路大洗牌，未來線上線下又該如何整合的分析。並紛紛提到「統一終於拼齊最後一塊」通路拼圖，似乎統一真的已成功買下家樂福。但統一還沒有成功買到嗎？或有可能無法如願嗎？答案是肯定的。

2022-07-29 15:09