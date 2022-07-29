大法官：公立大學就不續聘再申訴可提行政訴訟

憲法法庭今天做出111年憲判字第11號判決，最高行政法院106年庭長法官聯席會議決議，公立大學就不予維持其不續聘教師措施的再申訴決定，不得循序提起行政訴訟部分，違憲。

台灣大學學校教師評審委員會於民國104年間決議不續聘一名李姓助理教授，李姓助理教授提出申訴，校申評會決議撤銷不續聘的決議，台大不服，向教育部中央教師申評會提起再申訴，遭到駁回後，提起行政訴訟。台北高等行政法院裁定駁回。

台大提起抗告，最高行政法院援引106年度6月份第2次庭長法官聯席會議決議，認為對再申訴決定不服而依法請求救濟（提起行政訴訟）者，僅為教師，不包括台大，駁回抗告確定。

台大認為，最高法院庭長法官聯席會議決議，違反憲法第11條保障學術自由權與大學自治權，以及憲法第16條保障訴訟自由權意旨，侵害台大基本權，向大法官聲請釋憲。憲法訴訟法新制施行後，改由憲法法庭審理。

憲法法庭今天判決，最高行政法院106年6月份第2次庭長法官聯席會議決議，關於公立大學就不予維持其不續聘教師措施的再申訴決定，不得循序提起行政訴訟部分，牴觸憲法第11條保障學術自由及第16條保障訴訟權的意旨，應自本判決公告之日起不再援用。

憲法法庭認為，公立大學對所屬教師的不續聘措施，其性質是公立大學單純立於聘約當事人地位所為的契約上意思表示，則為解決此措施爭議的再申訴決定，公立大學如認侵害大學聘任教師的自治權，自得針對不予維持其不予續聘決定的再申訴決定循序提起行政訴訟。