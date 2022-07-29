不甩攔停罰1萬5 看護喊冤還嗆：我要逃警察也攔不到

台中吳姓看護騎機車沒戴安全帽被巡邏員警盯上，多次鳴笛喊停都沒理會，警方追上質疑「叫你停，你怎麼不停？」開單罰1萬5000元，吳不服提行政訴訟，主張自己真的沒聽到，還說「我要逃警察也攔不到」，法院認為欠缺路口影音畫面，難斷吳主觀有逃逸故意，判撤銷原處分，可上訴。

經調查，吳去年6月20日騎機車經北區五權路往中清路，因違規拒絕停車接受稽查而逃逸，被台中第2分局員警攔下舉發，經台中市交通裁決處處1萬5000元罰鍰，記違規點數5點。

吳不服提行政訴訟，表示當時確實沒戴安全帽，但從中國醫藥學院至五權、篤行路口附近才聽到巡邏鳴笛聲，發現自己忘了戴安全帽就馬上停車受罰沒有逃逸，吳還說「我要逃逸警察也攔不住我」，當時車速不到20公里。

交裁處抗辯稱，吳的機車從中國醫藥學院至篤行路、五權路口才被巡邏員警攔停，期間警方多次鳴笛、喊他車牌，但吳都沒有停靠接受稽查，員警在密錄器中也提及「我念你車號你也沒聽到，那欸奇怪」、「聲音應該很大，旁邊車都有在讓」，顯見一般人都注意到，吳無理由沒注意到。

法院勘驗警方密錄器，發現警員攔下吳後問「叫你停，你怎麼不停？」吳則說「我沒聽到，安全帽我忘記了」、「你要開單就開單啊！」另一名警員則說「我叫你幾次了，都沒聽捏」，吳堅稱「我真的沒聽到了」雙方你來我往，吳均一再堅稱自己沒有聽到。